Hatay açıklarında balıkçıların kamerasına ölü balina takıldı

HATAY İskenderun Körfezi'nden balık tutmak için tekneleriyle açılan balıkçılar, denizde hareketsiz duran bir cisim gördü. Yanaşıp cep telefonuyla görüntü alan balıkçılar, hareketsiz cismin ölü bir balina olduğunu fark etti. Görüntüleri kaydeden balıkçı, "Ne olduğu bilinmiyor. Gördüğünüz gibi ölü bir balina. Çürümüş durumda" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Karataş ilçesinde yaklaşık 20 gün önce denize açılan balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak 15 metrelik oluklu bir balina görüntülemişti. Bir süre teknenin yanında ilerleyen balinayı gören balıkçılar, cep telefonlarının kamerasıyla bu anları kaydetmiş; balina, birkaç dakika sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kaybolmuştu.

İskenderun Körfezi'nde ölü halde bulunan balinanın Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların görüntülediği oluklu balina olup olmadığı araştırılıyor.