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BİLİM - TEKNOLOJİ

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'SUNGUR' müjdesi verdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SUNGUR Hava Savunma Sistemi'nin portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebileceğini sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Stinger (FIM-92B/C) MANPADS füzelerinin yerini alması amacıyla Roketsan tarafından milli imkânlarla geliştirilen yerli SUNGUR Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı.

Müjdeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demir, Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Sistemi’nin portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebileceğini açıkladı.

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