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Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı

İngilizce şarkı çıkaran ve günlerdir heyecanla bununla ilgili paylaşımlar yapan Aleyna Tilki yeni şarkısını yayınladı. Aleyna Tilki'nin şarkısı Twitter'da en çok konuşulanların arasına girdi.

26 Şubat’ta tüm dünyada yayınlanacak olan İngilizce şarkısı 'Retrograde'in heyecanını yaşayan 20 yaşındaki popçu Aleyna Tilki gündeme bomba gibi düştü. "Attığım tek adım bile her yerde haber olurken, dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz" diyen genç şarkıcı Aleyna Tilki şarkısı için düğmeye bastı. Retrograde dün gece yayınlanırken sosyal medya ise yıkıldı.

Daha önce direk dansı dersi alan ve yüzü olduğu bir markanın reklam filminde direk dansı yapan genç şarkıcı, yeni klibinde de dans şovuyla konuşulmaya başladı.

Uzay mekiğinde çekilen klipte yaptığı direk dansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki’nin hayranları, dans şovuna da övgü dolu yorumlar yağdırdı.

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