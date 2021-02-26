Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı

26 Şubat’ta tüm dünyada yayınlanacak olan İngilizce şarkısı 'Retrograde'in heyecanını yaşayan 20 yaşındaki popçu Aleyna Tilki gündeme bomba gibi düştü. "Attığım tek adım bile her yerde haber olurken, dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz" diyen genç şarkıcı Aleyna Tilki şarkısı için düğmeye bastı. Retrograde dün gece yayınlanırken sosyal medya ise yıkıldı.

Daha önce direk dansı dersi alan ve yüzü olduğu bir markanın reklam filminde direk dansı yapan genç şarkıcı, yeni klibinde de dans şovuyla konuşulmaya başladı.

Uzay mekiğinde çekilen klipte yaptığı direk dansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki’nin hayranları, dans şovuna da övgü dolu yorumlar yağdırdı.