Konya'da sokak ortasında vahşet! Bunu yapan insan olamaz: Can çekişirken tekmeleyip...

Olay, 19 Şubat günü saat 02.00 sıralarında Sarayönü ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan seyir halindeki otomobil kovaladığı köpeğin arkasından gittikten sonra köpeğin yanına yaklaştı. Bu sırada araçta bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi, elindeki silahla köpeğe ateş etti.



Yaralanan köpek kaçtığı istikametten gire dönerek yol ortasına yığılıp kaldı. Can çekişen köpeğin yanına tekrar gelen 2 kişi, tekme attıkları köpeği kuyruğundan tutup yerde sürükledikten sonra ayaklarından tutup çöpe attı. Köpeği ölüme terk eden şahıslar ardından araçlarına binerek gözden kayboldu.



O anlar güvenlik kamerasında

Otomobilin köpeğin peşinden gittiği ve araç içerisinden köpeğin vurulma anı ardından da çöpe atılması bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan, ilçede son bir hafta içerisinde onlarca sokak hayvanının bu şekilde katledildiğini iddia ediliyor.