BIST 1.475
DOLAR 7,34
EURO 8,91
ALTIN 416,54
POLİTİKA

Bülent Arınç’ın yeni işi belli oldu! Arınç: İç politikadan elimi 'mecburen' çektim...

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, iç politikadan elini mecburen çekmek zorunda kaldığını belirterek, yeni projesini açıkladı. Eski ahlaki ölçüleri özlediğini belirten Arınç, siyasetçi yetiştirecek vakıf kuruyor.

Eski Başbakan Yardımcısı ve 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, siyasetin, eski ahlâkî ölçüleri özlediğini belirterek, “Bugün iç politikadan artık elini ayağını ‘mecburen’ çekmiş bir insan olarak, bizim iyi siyasetçiye, onu yetiştirmeye ihtiyacımız var” dedi. Arınç, bunun için bir vakıf kuracağını söyledi. 

TV5’de yayınlanan “4. Güç” programına görüntülü bağlantı ile katılarak, Mustafa Deniz ve Hasan Basri Akdemir’in sorularını cevaplayan Bülent Arınç, şunları söyledi:

- Siyaset üzerine bir vakıf kurmak niyetindeyim. Sadece siyasetin teorisi, nasıl yapılması gerektiği, bize ait ölçülerle, dünyevî ölçüler de olacak bunun içerisinde, bir siyasetçi nasıl yetişir, bunun örneklerini göstermemiz lâzım.

- Bugün iç politikadan artık elini ayağını “mecburen” çekmiş bir insan olarak bizim iyi siyasetçiye, onu yetiştirmeye ihtiyacımız var. İnşallah sizin de bu konudaki desteklerinizi bekleyeceğiz.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konyalı miniklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi
Kocaeli'de yanlış yola girince etraf kan gölüne döndü! İşte o anlar
Mucize Doktor 52. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı 42. bölüm fragmanı
Arıza 24. bölüm fragmanı
Erdoğan'ın o adımı Saadet'teki çözülmeyi hızlandıracak
Hatay açıklarında balıkçıların kamerasına ölü balina takıldı
Bakan Fahrettin Koca'dan 'bedava aşıya para verildi' iddiasına cevap
Bakan Koca: Yerinde karar dönemine geçiyoruz
Esra Erol kadınların yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi