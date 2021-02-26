Esra Erol Zeynep'i buldu! Annesine acıyacaksınız Türkiye'nin asabını bozan kız
ATV Esra Erol'da programında anne Gürcünaz'ın aradığı Zeynep Türkiye'nin asabını bozdu. İzleyen herkesi isyan ettiren Zeynep, fuhuş evinde çıktı.
Esra Erol ATV kanalındaki canlı yayında daha önce 2 kez evden anne Gürcünaz'ın kızıyla hayatının imtihanını verdi. 19 yaşındaki Zeynep, daha önce fuhuştan evleri basılan bir çiftin yanında çıktı. 5 çocuklu ailenin tüm foyası ortaya dökülmesine rağmen Zeynep, onlarla gitmek istedi. Annesi Gürcünaz'a karşı zalimce davranan Zeynep, sonunda onun yayında bayılmasına sebep oldu. İşte Türkiye'nin asabını bozan kız:
Anne Gürcünaz, 19 yaşındaki kızı Zeynep evden 3. kez kaçınca Esra Erol'un programına çıktı. Kızının çok neşeli biri olduğunu anlatan Gürcünaz, onun mazisini aktarınca izleyen herkes şaşkına döndü. Gürcünaz ilk olarak sokakta tanıştığı bir gençle henüz 14 yaşındayken kaçmıştı. İkinci kaçışında ise bu kez 18 yaşındaydı ve kaçtığı kişi akıllara zarardı.
15 yaşındaki çocukla evlendi
Zeynep aşık olduğunu söyleyip komşu oğluna kaçmıştı. O zaman 18 yaşındaydı. Kaçtığı kişi ise henüz bir çocuktu ve daha 15'indeydi. Bu çocukla evlenmek için diretince anne ve babası 'belki akıllanır' diyerek razı oldular. İmam nikahı çocukla evlenen Zeynep 4 ay geçmeden onu da terketti ve ailesinin yanına döndü.
Zeynep yine rahat durmadı. Bir gün evde temizlik yaparken annesinin cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. Anne ve baba kayıp başvurusunda bulundu ve kızlarını bulmak için çalmadık kapı bırakmadı. Zeynep'i bir türlü bulamayan anne Gürcünaz soluğu Esra Erol'da aldı.