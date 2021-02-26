Esra Erol Zeynep'i buldu! Annesine acıyacaksınız Türkiye'nin asabını bozan kız

15 yaşındaki çocukla evlendi

Zeynep aşık olduğunu söyleyip komşu oğluna kaçmıştı. O zaman 18 yaşındaydı. Kaçtığı kişi ise henüz bir çocuktu ve daha 15'indeydi. Bu çocukla evlenmek için diretince anne ve babası 'belki akıllanır' diyerek razı oldular. İmam nikahı çocukla evlenen Zeynep 4 ay geçmeden onu da terketti ve ailesinin yanına döndü.