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SAĞLIK

Tiroid diyeti nasıl olmalıdır?

Tiroid hormonları yetersiz çalışıyorsa metabolizma daha yavaş çalışır; bu yüzden enerji harcaması da daha az olur. Bu durum özellikle kilo artışını beraberinde getirir. Düzenli beslenildiğinde ve ideal kaloride diyet planı uygulandığında kilo kaybı da gerçekleşir. Peki Tiroid diyeti nedir ve nasıl olmalıdır?

Tiroid bezi, salgıladığı hormonlar ile vücudun metabolizma hızını ve metabolik süreçlerini yönetir. Bu hormonların salgılanma miktarı yetersiz ise Hipotiroidizm hastalığı ortaya çıkar. Gerekenden fazla hormon salgılanması ve tiroid bezinin aşırı çalışması ise Hipertiroidi hastalığına yol açar. Haşimato Tiroidi, Hipotiroidizm türlerinden biridir. Peki tiroid diyeti nedir ve nasıl olmalıdır? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt sizler için açıkladı...

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