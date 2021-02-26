Bonibonlu kurabiye nasıl yapılır çocuklarınız bayılacak!

Bonibon kurabiye tarifi ile hem miniklere eğlenceli lezzetler hazırlayacaksınız hem de kendinizde bu tarife bayılacaksınız. Malzemeleri ile her evde bulunan türden olan kurabiyeler için mutfağa buyurun ve hazırlıklara başlayın. Şimdiden ellerinize sağlık.

Malzemeler;

1 su bardağı pudra şekeri, 125 gr tereyağı, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı un, yeteri kadar bonibon.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=bNLlv1cnSuk&feature=youtu.be