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Bonibonlu kurabiye nasıl yapılır çocuklarınız bayılacak!

Hem çocuklarınızın hem de kendinizin çok severek yiyeceği bir tarifimiz var bonibonlu kurabiye! İşte sizler için tarifi...

Bonibon kurabiye tarifi ile hem miniklere eğlenceli lezzetler hazırlayacaksınız hem de kendinizde bu tarife bayılacaksınız. Malzemeleri ile her evde bulunan türden olan kurabiyeler için mutfağa buyurun ve hazırlıklara başlayın. Şimdiden ellerinize sağlık.

Malzemeler;

1 su bardağı pudra şekeri, 125 gr tereyağı, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı un, yeteri kadar bonibon.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=bNLlv1cnSuk&feature=youtu.be

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