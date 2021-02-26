BIST 1.471
DOLAR 7,44
EURO 9,00
ALTIN 413,12
İNTERNETHABER TV

Millet İttifakı'nda çarşı karıştı, CHP ile İyi Parti birbirine girdi!

HDP'li vekillerin meclise sunulacak fezlekeleri için 'evet' oyu vereceğini açıklayan İyi Parti ile CHP arasında ipler kopuyor. CHP'li Ali Şeker'in çıkışı Millet İttifakı'nda tartışmalara neden oldu.

Millet İttifakı sallanıyor mu? Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlanan 9 HDP milletvekili hakkında Meclis’te “Evet” oyu kullanacağı kararı alan İYİ Parti için, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ilginç bir söylemde bulundu. Şeker “Saray hizalaması” ve “Saray’a teslim oldu” şeklinde bir paylaşım yapınca ortalık karıştı.

Ali Şeker'in bu paylaşımının ardından Millet İttifakı'nın birbirine gireceği ve bazı şeylerin değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konya'da canlı yayın üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi
Esra Erol Zeynep ile hayatının imtihanını verdi annesine acıyacaksınız
Beşiktaş'ta polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yakalayıp teslim etti
Bonibonlu kurabiye nasıl yapılır çocuklarınız bayılacak!
Bodrum'da görüntüler içleri acıttı: Anne ve çocuğu metrelerce sürüklendi
Erzincan'da üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla için tarih verdi! Kanal İstanbul için neden 'inadına' dedi?
Rusya'da kafede patlama oldu ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var
İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Yumrukla etkisiz hale getirdi işte o anlar
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'SUNGUR' müjdesi verdi