Millet İttifakı'nda çarşı karıştı, CHP ile İyi Parti birbirine girdi!

Millet İttifakı sallanıyor mu? Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırlanan 9 HDP milletvekili hakkında Meclis’te “Evet” oyu kullanacağı kararı alan İYİ Parti için, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ilginç bir söylemde bulundu. Şeker “Saray hizalaması” ve “Saray’a teslim oldu” şeklinde bir paylaşım yapınca ortalık karıştı.

Ali Şeker'in bu paylaşımının ardından Millet İttifakı'nın birbirine gireceği ve bazı şeylerin değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor.