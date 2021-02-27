BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
MAGAZİN

Ünlü yıldız Jason Jason Statham'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü, ünlü aktör Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu Hollywood'un ünlü isimleri tarafından kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte dünyaca ünlü aktör Jason Statham ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış programının ardından Hollywood yıldızlarıyla sohbet etti.

Sohbet sırasında dünyaca ünlü aktörler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte salona gelen pastayı keserek misafirlere ikram etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TRT'den MİT destekli Teşkilat dizisi geliyor
Seni Çok Bekledim 6. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 580. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 141. bölüm fragmanı
Yasak Elma 100. bölüm fragmanı
Çukur 118. bölüm fragmanı: 4. sezon 26. bölüm
AK Partili Tuzla Belediyesinden CHP'li belediyelere çöp göndermesi
Rusya'da bir kadının sokakta insanlara saldırdığı anlar kameralara yansıdı
Millet İttifakı'nda çarşı karıştı, CHP ile İyi Parti birbirine girdi!
Konya'da canlı yayın üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi