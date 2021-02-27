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SAĞLIK

Anoreksiya Nervoza tedavisi nasıl olur?

Anoreksiya nervoza, vücut ağırlığında anormal derecede düşüklük, hissedilen yoğun kilo alma korkusu, ve çarpık kilo algısı ile karakterize edilen bir beslenme bozukluğuna verilen isimdir. Peki tedavi yöntemi nedir ve nasıl gerçekleşir? İşte Anareksiya nevroza hakkında bilinmesi gerekenler!

Tedavinin temel amacı vücudu yaşa ve boy uzunluğuna göre normal kiloya getirmek ve normal sağlıklı yeme alışkanlıkları kazandırabilmektir. Anoreksiya multidisipliner bir tedavi yaklaşımı gerektiren bir durumdur. Tedavi ekibi içinde psikiyatrist, psikolog, doktor ve diyetisyen bulunması gerekmektedir. Peki Anoreksiye Nervoza tedavisi nasıl olur? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt anlattı.

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