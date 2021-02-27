Anoreksiya Nervoza tedavisi nasıl olur?

Tedavinin temel amacı vücudu yaşa ve boy uzunluğuna göre normal kiloya getirmek ve normal sağlıklı yeme alışkanlıkları kazandırabilmektir. Anoreksiya multidisipliner bir tedavi yaklaşımı gerektiren bir durumdur. Tedavi ekibi içinde psikiyatrist, psikolog, doktor ve diyetisyen bulunması gerekmektedir. Peki Anoreksiye Nervoza tedavisi nasıl olur? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt anlattı.