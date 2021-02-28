AK Parti 'eğlenceli' Hatay kongresi için özür diledi! Hatay'da 15 gün boyunca yasak geldi

Hatay'da düzenlenen AK Parti il kongresinden canlı yayınla tüm Türkiye'ye yayılan ve sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili özür açıklamaı geldi. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yayınlanan özür metninde davulla, temaslı şekilde dans eden partililer hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, kongrede, maske, mesafe ve temizlik kurallarına başlangıçtan itibaren en üst düzeyde dikkat edildiği belirtildi ve “tasvip edilmeyecek durumdan dolayı ilgili kişiler hakkında disiplin sürecinin başladığı" duyuruldu. Açıklama "Oluşan durumdan kaynaklı kamuoyundan özür diler, saygılar sunarız" denildi.

İlde bütün toplantılar yasaklandı

Hatay Valiliği de tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stand açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel gibi tüm etkinlikleri 19 Şubat itibariyle 15 gün boyunca yasakladı.

İlde hafta sonu yasakları ile denetimler de sıklaştı. Polis ekipleri, yolda durdurduğu kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olup olmadıklarını kontrol etti.