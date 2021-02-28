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Boğa burcu Mart 2021 aylık burç yorumları kariyer hayatınız gündemde!

Boğa burcu Mart 2021 aylık burç yorumlarını Uygur Gür siz internethaber.com okurları için anlattı.

Mart ayında Boğa burcunu neler bekliyor? 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda olacak demek ki ayın büyük bir bölümü hem kariyerinize dair hem de yaşama dair umutlarınız, hedefleriniz tazeleniyor. 20 Mart itibari ile Güneş Koç burcunda buda demek oluyor ki artık enerjiniz düşebilir sağlığınızla ilgilenmeye başlayabilirsiniz.

28 Mart'ta bir Terazi Dolunay'ı gerçekleşecek bu Dolunay'la beraber iş hayatınıza çalışmıyorsanız günlük rutinlerinize bir düzen koyma arzusu içerisinde olacaksınız.

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