Karamelli kabak tatlısı nasıl yapılır enfes lezzet!

Özellikle kış aylarında soğukla beraber vücut direncimiz düşerek hastalıklara daha çok yakalanırız. Halsizlik ve yorgunluk hissettiğimiz bu dönemlerde tüm sevdiklerinize bal kabağı tatlısı yapmanın zamanı gelmiş demektir. Lokum gibi lezzetli olan bal kabağı tatlısını bir de karamelli yapınca lezzeti ikiye katlanıyor üstelik üzerine, ceviz de eklediniz mi hem de besleyici bir tarif olacaktır.

Malzemeler;

2,5 kilo bal kabağı, 2 su bardağı şeker, 1 tane tarçın, 3-4 tane karanfil, 1 su bardağı su, yeteri miktar tahin, yeteri miktar ceviz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=zXs4hSEA9m0&feature=youtu.be