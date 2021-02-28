BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
GÜNCEL

Hepiniz oradaydınız! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'ye 28 Şubat için videolu çağrı yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP yöneticilerini, geçmiş yıllarda başörtüsü ile din ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamaları nedeniyle milletten özür dilemeye davet etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,  Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hepiniz oradaydınız. Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme 'dur' dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz. Milletimizden özür dileyin." ifadesini kullandı.
Fahrettin Altun, paylaşımında, CHP yöneticilerinin, 2008'den bu yana farklı platformlardaki, başörtüsü ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamalarının bulunduğu videoya da yer verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 27 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Koç burcu Mart aylık burç yorumları sağlığınıza dikkat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
Gastrit nedir, neden oluşur?
Dolandırıcı kadın kendini ifşa eden adamı böyle tehdit etti! “Polise, beni taciz etti diyeceğim'
AK Parti 'eğlenceli' Hatay kongresi için özür diledi! Hatay'da 15 gün boyunca yasak geldi
Karadeniz'e meteor düştü! Atmosferi delip geçti Giresun ve Trabzon'dan görüldü
Denizli'de insanlığın öldü an! Poşet dolusu altını düşürdü bunu gören kişi bakın ne yaptı!
Çaldıkları paraları ATM’ye halay çekerek yüklediler
Anoreksiya Nervoza tedavisi nasıl olur?
Ünlü yıldız Jason Jason Statham'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi