Koç burcu Mart aylık burç yorumları sağlığınıza dikkat!

Mart ayında Koç burcunu neler bekliyor? 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda olacak demek ki sizlerde arka planda kalma, dinlenme isteği olacak bazılarınızın da sağlık problemleri olabilir aman dikkat!

20 Mart itibari ile Güneş'in Koç burcuna girişiyle beraber o dinlenme dönemi bitiyor artık harekete geçiyorsunuz ve karar ve planlarınızla öne çıkıyorsunuz. 28 Mart'ta bir Dolunay olacak buda demek oluyor ki ikili ilişkilerle ilgili konularda bir netleşme olacak.