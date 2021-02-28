BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
İNTERNETHABER TV

Koç burcu Mart aylık burç yorumları sağlığınıza dikkat!

Mart ayında Koç burcunu neler bekliyor? İşte sizler için aylık Koç burcu yorumu...

Mart ayında Koç burcunu neler bekliyor? 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda olacak demek ki sizlerde arka planda kalma, dinlenme isteği olacak bazılarınızın da sağlık problemleri olabilir aman dikkat!

20 Mart itibari ile Güneş'in Koç burcuna girişiyle beraber o dinlenme dönemi bitiyor artık harekete geçiyorsunuz ve karar ve planlarınızla öne çıkıyorsunuz. 28 Mart'ta bir Dolunay olacak buda demek oluyor ki ikili ilişkilerle ilgili konularda bir netleşme olacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
Karamelli kabak tatlısı nasıl yapılır enfes lezzet!
Dolandırıcı kadın kendini ifşa eden adamı böyle tehdit etti! “Polise, beni taciz etti diyeceğim'
Sahte Covid-19 negatif test sonucu satan şebeke şoke etti! İstanbul'da sokak ortasında muayene...
Karadeniz'e meteor düştü! Atmosferi delip geçti Giresun ve Trabzon'dan görüldü
Denizli'de insanlığın öldü an! Poşet dolusu altını düşürdü bunu gören kişi bakın ne yaptı!
Çaldıkları paraları ATM’ye halay çekerek yüklediler
Anoreksiya Nervoza tedavisi nasıl olur?
Ünlü yıldız Jason Jason Statham'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi
TRT'den MİT destekli Teşkilat dizisi geliyor