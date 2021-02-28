Gastrit nedir, neden oluşur?

Gastrit belirtileri ve semptomları arasında öncelikle üst karın bölgesinde kazınma, yanma hissi veya ağrı bulunur. Bu rahatsızlıklar yemek yenilmesi sonucunda hafifleyebilir ya da artabilir. Aynı zamanda mide bulantısı, kusma ve yemek yedikten sonra karın bölgesinde dolgunluk hissi de gastrit belirtileri arasındadır. Peki gastrit nedir, neden olur? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt cevapladı...