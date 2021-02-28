Aslan burcu Mart 2021 aylık burç yorumları maddi konular gündemde!

Mart ayında Aslan burcunu neler bekliyor? 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda olacak demek ki odağınız maddi konularda. 20 Mart itibari ile Güneş Koç burcuna girecek buda demek oluyor ki hayata bakış açınızı sorguluyorsunuz. 28 Mart'ta Terazi burcunda bir Dolunay gerçekleşecek bu Dolunay'la beraber kararlarınız, fikirleriniz ön plana çıkacak.

4 Mart itibari ile Mars İkizler burcuna giriyor demek ki artık ayın büyük bir bölümü kariyeriniz için koyduğunuz bazı hedefler için mücadele edeceksiniz.