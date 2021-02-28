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Yengeç burcu Mart 2021 aylık burç yorumları kariyerinizde parlayacaksınız!

Mart ayında Yengeç burcunu neler bekliyor. İşte sizler için Mart ayı Yengeç burcu yorumu...

Mart ayın Yengeç burcunu neler bekliyor? 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda demek ki hayata bakış açınızı bol bol sorguluyorsunuz bazılarınızın eğitim konuları olabilir, hukuki süreçleriniz varsa onlara yoğunlaşabilirsiniz. 20 Mart itibari ile Güneş Koç burcunda ve sizin için kariyerde parlama ön plana çıkma dönemi başlıyor.

28 Mart'ta bir Terazi Dolunay'ı var demek ki yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız öte yandan ailevi ilişkiler ön planda olacak. Bazılarınızın evlilik, çocuk sahibi olma farklı konuları da olabilir.

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