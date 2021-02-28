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Sivas'ta lüks otomobile polis sireni cezası! Otoparka çekildi

SİVAS’ta polis sireni takılan lüks otomobilin sürücüsü ve sahibine toplam 2 bin 673 lira para cezası uygulandı. Otomobil, siren sökülmek üzere otoparka çekildi.

Sivas'ta Kızılırmak Mahallesi Çukur Pınar Sokak'ta siren takılı lüks otomobiliyle ilerleyen sürücüyü fark eden polis ekipleri otomobili durdurdu. Yapılan incelemelerde otomobilde polis sireni takılı olduğu tespit edildi.

Araç sahibine ve sürücüsüne toplam 2 bin 678 lira idari para cezası kesildi. Lüks otomobil, siren sökülmek üzere otoparka çekildi.

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