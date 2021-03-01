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Akrep burcu Mart 2021 aylık burç yorumları odağınız aşkta!

Mart ayında Akrep burcunu neler bekliyor? İşte sizler için Mart ayı Akrep burcu yorumu...

Mart ayında Akrep burcunu neler bekliyor? 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda buda demek oluyor ki odağınız aşk hayatınızda! 20 Mart itibari ile Güneş Koç burcuna girecek demek ki çok çalışıp yorulacağınız bir ay başlıyor sürekli bir iş gündeminiz olacak çalışmıyorsanız da günlük rutinlerinizde çok yoğun olacaksınız.

28 Mart'ta bir Terazi Dolunay'ı var bu Dolunay sizi sağlığınızla ilgili zorlayabilir aynı zamanda ruhsal anlamda da zorlayacaktır. İş hayatınızda bazı olumsuz haberler gelebilir bunlar oldukça dikkat çekiyor yükselen Akrep'ler.

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