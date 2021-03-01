Terazi burcu Mart 2021 aylık burç yorumları odağınız ikili ilişkilerde!

Mart ayında Terazi burcunu neler bekliyor? 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda olacak demek ki ayın büyük bir bölümü odağınız iş konularında bazılarınızın sağlığında çalışmıyorsanız da günlük plan, programınızda.

20 Mart itibari ile Güneş Koç burcuna girecek demek ki odağınız tamamen ikili ilişkilerde. 28 Mart'ta bir Terazi Dolunay'ı var buda demek oluyor ki bir kararınızı duyuracaksınız sizden gelecek haberler var.