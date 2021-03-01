Esra Erol canlı yayını kestirdi! Karısı kuzeni ile kaçan adam çıldırdı

Esra Erol'da programında sıra dışı bir kaçma hikayesi vardı. Bu öyle bir kaçıştı ki bütün akrabalar birbirine girdi. Zira 6 yıldır akrabasının oğlu ile evli olan kadın, bir başka akrabasına kaçtı. Esra Erol'a başvuran koca, 'karısının kuzeniyle kaçtığını' söyleyip bulunmasını istedi. Esra Erol kaçak eşi bulup canlı yayına getirince kızılca kıyamet koptu.

12 Şubat 2021 tarihinde Özlem Gölbaşı, 5.5 yaşındaki çocuğunu da alarak kuzeni Alper Vural ile kaçtı. Karısını bulamayan koca Okan Gölbaşı soluğu Esra Erol'da aldı. Ünlü sunucu araştırmaları sonucunda Özlem Gölbaşı'nı bulup canlı yayına çıkarttı.

Özlem canlı yayında kocası ile yüz yüze geldikten 5 dakika sonra stüdyo karıştı. Karısının açıklamalarına dayanamayan koca öfke patlaması yaşadı. Elindeki su şişesi ile karısına saldıran Okan Gölbaşı, ortalığı birbirine kattı.