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MEDYA

Müge Anlı'nın eskortluk yapan kız tecavüze uğrayınca ağlamaz gafıyla

ATV canlı yayınında Müge Anlı kayıp Mervenur Polat'ı ararken bir gaf yaptı. Eskortluk yapan Mervenur için "Eskortluk yapan kızın tecavüze uğrayıp ağlamasının bir anlamı yok" ifadesini kullandı. Müge Anlı uyarı üzerine hatasını düzeltti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 20 yaşındaki 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın kaybolmasına ilişkin şoke eden gelişmeler yaşandı. Mervenur Polat'ı son kez gören Gökhan Hamurcu canlı yayına katılıp o gün yaşanan dehşeti anlattı. Mervenur'un Cüneyt Akyol'un tecavüzüne uğradığını iddia eden Gökhan, odaya girince Cüneyt'in kendisine de 'tecavüz etmesini teklif ettiğini' söyledi. Canlı yayındaki bu açıklamalar şoke ederken Müge Anlı'nın 'eskort' olduğu söylenen Mervenur hakkında yaptığı bir gaf da sosyal medyanın diline düştü. 

Müge Anlı, "Eskortluk yapan kızın tecavüze uğrayıp ağlamasının bir anlamı yok" dedi. Müge Anlı'nın bu sözü sosyal medyaya düşerken ünlü sunucu aldığı uyarıyla sözlerine açıklık getirmeye çalıştı. 

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