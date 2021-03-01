Oğlak burcu Mart 2021 aylık burç yorumları zihniniz çok yoğun!

Mart ayında Oğlak burcunu neler bekliyor? Oğlak burcu Mart aylık yorumları aşk, para, ilişki, kariyer alanında neler getirecek, dikkat edilmesi gerekenler neler? 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda olacak demek ki zihniniz çok yoğun olacak bazılarınızın eğitim planları olabilir.

20 Mart itibari ile Güneş Koç burcuna giriş yapacak artık odağınız tamamen yaşam alanınıza, evinize ve ailevi konulara kayıyor. 28 Mart'ta bir Terazi Dolunay'ı var ve yaşamınız için toplumsal statünüz için belki de kariyeriniz için aldığınız yeni kararlar son derece dikkat çekiyor.