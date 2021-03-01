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Kore mantısı mandu nasıl yapılır farklı lezzetler arayanlara!

Bu akşam Kore'nin mantısı mandu tarifi yapmaya ne dersiniz? Sofralarında değişikli arayanlar çok beğenecek...

Mandu için mantının Kore versiyonu denebilir. Mandu hamuruna genellikle büzgü veya yarım ay şekli veriliyor. Ülkemizde de farklı çeşitleri bulunan mantının Kore versiyonunu denemek isteyenler için mandunun yapım aşamalarını derledik. Peki, mandu için gerekli malzemeler neler? Mandu nasıl yapılır? İşte sizler için tarifi şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

1 Su bardağı ve 2 yemek kaşığı un, yarım su bardağı soğuk su, 1 çay kaşığı tuz, 250 Gram kıyma, 1 kase beyaz lahana, 3-4 dal yeşil soğan, 2-3 diş sarımsak, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, yeteri miktarda tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı sıcak su.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=nuJ10cas1vM&feature=youtu.be

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