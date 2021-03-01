Gut hastalığı nedir ve nasıl olur?

Gut hastalığında sabaha karşı vücutta asit iyonları birikmesi sonucu eklemlerde şişlik oluşur ve şiddetli ağrılar meydana gelir. Hatta ağrılar o kadar şiddetlidir ki hasta uykusundan uyanır.

Böbreklerde ürik asit birikimi nedeniyle oluşan bir gut hastalığı ise idrarda kan, taş gibi belirtilere ek olarak karın ve bel ağrıları yaşanabilir.

Ağrılar kronik bir hale gelir ve eklemlerde biriken ürik asit, eklemlerin sürekli şişmesine yol açarak deformasyonlara neden olabilir. Peki Gut hastalığı nedir ve nasıl meydana gelir? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt sizler için cevapladı...