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Pelkas var huzur var!

Süperlig'de kalan maçlar ve son gelişmeler A'dan Z'ye sporda konuşuluyor...

Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında hata yapmadı. Sarı lacivertliler yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ın güzel golüyle 1-0 mağlup etti. Süperlig'de kalan maçlar ve son gelişmeler. Avrupa liglerindeki güncel puan tablosu ve fikstürler. NBA'den gecenin sonuçları ve güncel puan tabloları. Formula1 dünyasından son gelişmeler. Son olarak ATP'den Tenis dünyasından en güncel haberler. Hepsi A'dan Z'ye Spor'da

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