Evde kokoreç nasıl yapılır sakatatı sevdirecek lezzet!

Sakatat kelimesini duyanların bazılarının gözleri parlar, bazılarının rengi yeşile döner. Ekmek arası kokoreç yemek, ızgaraya böbrek atmak, tabakta koca bir kelle durması, bizim mutfağımızın alt seviye kültürleri gibi algılansa da, aslında dünyada sakatat işi, ciddi gurme bir iştir. En yaygın, belki de diğerlerine kıyasla en çok tüketilen, kokoreç olduğuna göre onu evinizde pişirmeyi deneyerek, ilk adımı atabiliriz. İşte sizle için kokoreç taifi. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

Kokoreç, domates, biber, kekik, pul biber, tuz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=rfNilkTI3zM&feature=youtu.be