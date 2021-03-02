Hukukçu Ömer Lütfü Avşar'ın iddiasını Hadi Özışık çürüttü! 'Hakikaten insafsızlık'

Dün akşam CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Hukukçu Ömer Lütfü Avşar'ın, pandemi döneminde devletin esnafa yönelik yaptığı yardımlarla ile ilgili iddiası kısa süreli bir tartışma yarattı. Avşar, bu dönemde devletin esnafa 13 milyar TL'lik nakit desteğinde bulunduğunu öne sürdü. Araya giren Gazeteci Hadi Özışık, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan aldığı bilgi ile bu destek miktarının 53 milyar TL olduğunu söyledi. Özışık, rakama kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ücretlerinin dahil olmadığını da ekledi.

'Hakikaten insafsızlık'

Özışık, verdiği rakamın Bakan Selçuk'tan aldığı bilgiler doğrultusunda olduğunu belirterek şunları söyledi;

Bakan Selçuk'a sordum. Bugüne kadar 53 milyar TL'lik yardım yapılmış, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ücretleri hariç.. 53'ü 13'e düşürmek hakikaten insafsızlık. Resmi bir açıklamayı söylüyorum.