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İstanbul'da siparişi yetiştirmek istedi! Genç kadını canından ediyordu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da dün öğle saatlerinde siparişi yetiştirmek isteyen motokurye, karşıya geçmeye çalışan genç kadına çarptı.

Kaza, Ataşehir’de dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre siparişini götürmek için yola çıkan Kubilay P. isimli motokurye cadde üzerinde seyir halindeyken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zeliha Y. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem motokurye hem de genç kadın yere savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşlara ambulans içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını kaldırıma vuran Zeliha Y. isimli kadının baş bölgesinde yaralanma olduğu tespit edilirken, vücudunun belirli noktalarında ise kırıklar olduğu belirlendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, motokurye ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


“Yolun başından hızla motor geliyordu”
Meydana gelen kaza sonrası konuşan çevre esnafı Cüneyt Bilen, “Kadın sanırım alışverişini yapmış ve karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. O esnada yukarıdan gelen motokurye siparişi yetiştirmek için seyir halindeyken kadını görmeyip kaza yaptı. Bizde esnaf olarak durumu görünce hemen polis ve ambulansa haber verdik. Kadını bir ambulansa motokuryeyi başka bir ambulansa bindirip götürdüler” diye konuştu.


"Başında kanama oldu"
Kaza esnasında olay yerinde bulunan Recep Çiçek, “Arkadaşımla beraber parkta oturuyorduk. Yolun başından hızla motor geliyordu. Motosiklet sürücüsü karşıya geçmeye çalışan kadını görmeyince çarptı. Motorun çarpmasıyla birlikte kadın kafasını kaldırıma vurdu, başında kanama oldu. Vücudunda da çatlaklar olduğu söylendi” dedi.

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