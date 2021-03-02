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İstanbul'da havai fişek gibi patladı! Metrodaki korku dolu anların sebebini İBB açıkladı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'ndaki tellerdeki patlamanın sebebi hırsızlık olduğu ortaya çıktı.

Olay akşam saatlerinde M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansına görüntüde metronun elektrik tellerinin ardı ardına adeta havai fişek gibi patladığı görüldü. Yaşanan patlamaların ardından seferler bir süre Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılabildi.

Meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü. Öte yandan İBB ise olayın hırsızlık sonucu meydana geldiğini açıklayarak olay yerinde kablo kesmede kullanılan kerpeten bulunduğunun görüntülerini paylaştı.

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