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DÜNYA

Meclis bir anda karıştı! Vekiller yumruklarla birbirine saldırdı

İhlas Haber Ajansı

PAKİSTAN'da iktidar partisi milletvekilleri, mecliste taraf değiştiren 3 milletvekiline saldırdı.

Pakistan’ın Sindh eyalet meclisinde iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) milletvekilleri, senato seçimleri öncesi taraf değiştirdikleri gerekçesiyle 3 milletvekiline saldırdı. Daha önce de senato seçiminde kendi istekleri doğrultusunda oy kullanacaklarını ifade eden milletvekilleri Aslam Abro, Shehryar Shar ve Karim Bakhsh Gabol meclise girdikleri anda saldırıya uğradı. Milletvekilleri arasında çıkan yumruklu kavga farklı parti üyelerinin araya girmesiyle son buldu.

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