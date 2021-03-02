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İstanbul Bağcılar'da su borusu patlayınca yol göle döndü

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Bağcılar'da su borusu patladı. Patlama nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Su dolan caddede ilerlemeye çalışan bir motosikletli kurye de oluşan çukura düştü.

İSTANBUL Bağcılar Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde içme suyu şebekesine ait su borusu patladı. Borudan fışkıran sular metrelerce yükseğe ulaştı. Cadde, kısa sürede suyla dolarken; patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu.

Araç sürücüleri, göle dönen yol nedeniyle zor anlar yaşadı. Cadde üzerinde biriken sularda ilerlemeye çalışan bir motosikletli kurye, patlama nedeniyle oluşan çukura düştü. Motorcunun yardımına çevredekiler koştu.

Olay yerine gelen İSKİ ekipleri, su akışını keserken; caddeye de güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı. Patlama nedeniyle cadde trafiğe kapalı kalırken; trafik yoğunluğu oluştu.

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