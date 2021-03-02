BIST 1.529
DOLAR 7,36
EURO 8,90
ALTIN 410,65
YEREL

Ankara'da kamyondan fırlayan lastik can alıyordu

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da akaryakıt istasyonundaki pompa görevlisi, seyir halindeki kamyondan fırlayarak üzerine doğru gelen lastikten koşarak son anda kurtuldu.

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki İskitler bölgesinde meydana gelen olayda; seyir halindeki kamyondan fırlayan lastik, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna ilerledi. Bu sırada yakıt doldurduğu otomobilin camını temizleyen pompa görevlisi, lastiğin üzerine geldiğini fark edince koşarak kaçtı. Lastik, istasyona çarparak durdu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları eylem planı nedir?
Hangi organ ne kadar enerji harcar?
Evde kokoreç nasıl yapılır sakatatı sevdirecek lezzet!
Zonguldak'ta 'Allah yoluna adadım' deyip oğlunu kesti! Anlattıkları kan dondurdu
Hukukçu Ömer Lütfü Avşar'ın iddiasını Hadi Özışık çürüttü! 'Hakikaten insafsızlık'
Esenyurt'ta 16 yaşındaki gencin 12’nci kattan düştüğü anlar
İstanbul'da siparişi yetiştirmek istedi! Genç kadını canından ediyordu
İstanbul'da havai fişek gibi patladı! Metrodaki korku dolu anların sebebini İBB açıkladı