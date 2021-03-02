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Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları eylem planı nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Perde Arkası programında Hadi Özışık ve Süleyman Özışık İnsan Hakları Eylem Planı'nı masaya yatırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sırasında gerçekleştirdiği konuşmasında, "İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin ve devam edeceğinin bir örneğidir.” ifadelerini kullandı. Bu kısım önemliydi çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasıyla reform hareketlerinin devam edeceğini açıkça belirtmiş oldu.

2023'e Sivil bir Anayasayla girmek Cumhurbaşkanı’nın hedeflerinin arasında. Peki İnsan Hakları Eylem Planı'nın önemi ne? İnsan Hakları Eylem Planı nedir? Hepsi ve daha fazlasını Süleyman Özışık ile Perde Arkası’nda...

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