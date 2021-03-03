BIST 1.539
DOLAR 7,33
EURO 8,86
ALTIN 407,77
YEREL

Samsun'da cip ortalığı birbirine kattı! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN’da lüks bir cipin hızla çarptığı otomobil simitçi dükkanına girdi. 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 ZKG 92 plakalı Porsche marka lüks cip, Fiat marka otomobile seyir halindeyken arkadan çarptı. Cipin hızla çarptığı otomobil de kontrolden çıkarak simit satışı yapan iş yerine girdi. Olayda 3 kişi yaralandı. Park halindeki bir otomobilin de zarar gördüğü kazada 3 araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılırken, yol yarım saat trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen çekiciler ile araçlar kaza yerinden kaldırılarak, yol tekrar ulaşıma açıldı.

Samsun’un insan ve araç trafiği en yüksek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde yaşanan kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kaza anı ise olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Porsche marka aracın önündeki araca hızlı bir şekilde vurarak, dükkana savurması ve yayaları yaralaması yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CNN Türk canlı yayınında Ruşen Gültekin ve Melik Yiğitel birbirine girdi
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Hekimoğlu 40. bölüm fragmanı
Arıza 25. bölüm fragmanı
Hercai 62. bölüm fragmanı
Ankara'da kamyondan fırlayan lastik can alıyordu
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın
Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları eylem planı nedir?
İstanbul Bağcılar'da su borusu patlayınca yol göle döndü
Hangi organ ne kadar enerji harcar?