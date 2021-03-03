İYİ Parti Lideri Meral Akşener HDP'li vekillerin fezlekeleriyle ilgili tutumunu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fezlekelerle ilgili Akşener, "Merak ediyorlarmış, İyi Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış. Elbette, vatandaşı iki yumruk arasına sıkıştırılan bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette, siyasi şovun değil hakkın yanında duracağız. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.