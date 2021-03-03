İstanbul'da kadını işyerine kadar takip etti! Rahat tavırları pes dedirtti

Olay, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde Şişli’de bulunan Kore yemekleri sunulan bir restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda çalışan kadın alışveriş için yan tarafta bulunan markete gitti. Alışverişinin tamamlamasının ardından çalıştığı restorana geri dönen kadın, içinde cüzdanı bulunan çantasını masanın üzerine koydu ve mutfağa girdi. Kadın bir süre sonra çantasını bıraktığı yerden aldı ve iddiaya göre içini açtığında cüzdanın yerinde olmadığını fark etti. Soyulduğunu anlayan kadın durumu restoran sahibine anlattı.



Restoran sahibi Muhammed Ali Tüfekçi ve kadın çalışan ne olup bittiğini anlamak için mekanın güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince gerçek ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde kadından bir süre sonra içeri giren iddiaya göre kendisini market sonrası işyerine kadar takip ettiği belirtilen kişinin, kasanın yanında bulunan paraları ve kadının çantasının içindeki cüzdanı çaldığını gördüler.







“Büyük ihtimalle dışarıda takip etmiş”

Kayıtları izledikten sonra şoke olduklarını söyleyen restoran sahibi Muhammed Ali Tüfekçi, hala şaşkın olduklarını ifade ederek, “Cuma günü öğleden sonra 13.00-14.00 civarıydı. Arkadaş mutfakta yemeklerle uğraşıyordu, ben de bahçedeydim. Arkadaş markete gidip alışveriş yaptı. Buraya gelip çantasını masanın üzerine koydu ve tekrar mutfağa geçti. Sonra içeri bir arkadaş geldi ve hiç sağa sola bakmadan çantadan cüzdanı aldı. Büyük ihtimalle dışarıda takip etmiş. Daha sonra tekrar mutfağın yanına gidip arkadaşı kontrol etti ve kasanın yanındaki bahşişleri aldı. Daha önce geçen yıl burada benim bacanağın cep telefonu çalınmıştı. O olayda şikayette bulunmamıştık ama şimdi arkadaş şikayette bulunacak” ifadelerini kullandı.



Rahat tavırları pes dedirtti

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin içeri girdiği, önce etrafı kolaçan ettiği daha sonra kasanın yanındaki paraları alıp cebine koyduğu görüldü. Bunun yanı sıra şüphelinin masanın üzerinde duran çantanın yanına gittiği ve çantayı açtığı, cüzdanı aldığı, daha sonra ise oradan ayrıldığı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.