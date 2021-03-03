BIST 1.546
DOLAR 7,37
EURO 8,89
ALTIN 408,61
YEREL

İstanbul'da otele tırmandı gören şaşkına döndü! Megafonla etrafa seslendi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da öğle saatlerinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs, megafonla etrafa seslenmesi görenleri şaşırttı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye cadde üzerindeki bir otelde yıllardır temizlik görevlisi olarak çalışan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Rüstem Ö., öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çalıştığı otelin girişine çıktı. Megafon alan ve elindeki haritayı etrafa gösteren şahıs, vatandaşlara seslenmeye başladı. Şahsın ilginç bir şekilde megafonla bağırdığını gören çevredeki vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Şahsın aşağıya inmemesi üzerine otel görevlileri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı aşağıya inmesi için ikna etme çalışmalarına başladı. Şahsın aşağıya inmemesi üzerine polis ekipleri merdiven uzatarak yanına çıktı. Yanına ulaşan polis, Rüstem Ö.’yü aşağıya indirdi. Şahıs ardından polis otosuna konularak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan ilginç olay ise kameralara yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çığlık sesleri duyuldu! Ankara'da küçük çocuğu evire çevire dövdü
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Yunanistan'da 6.2'lik deprem anı kameralara yansıdı
Bakan Murat Kurum: İstanbul'da 7 üstünde deprem olacak 1.2 milyon insanın canı tehlikede
İstanbul’da sustalı dehşet anı kamerada: Arkadan yaklaşıp boğazını kesti
İYİ Parti Lideri Meral Akşener HDP'li vekillerin fezlekeleriyle ilgili tutumunu açıkladı
Türkiye'nin bir numaralı el dezenfektan markası: Prosteriel
İstanbul'da kadını işyerine kadar takip etti! Rahat tavırları pes dedirtti
Kıvanç Tatlıtuğ mızıka performansıyla büyük beğeni topladı
Samsun'da cip ortalığı birbirine kattı! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı