Üniversitede korkunç facia! Korkuluklar kırıldı 8 öğrenci yere çakılarak feci şekilde can verdi

Güney Amerika ülkesi Bolivya'daki bir üniversiteden gelen görüntüler bütün dünyada şok etkisi yarattı. Devlet üniversitesi Public University of El Alto'da (UPEA) Salı günü amfiye girmeye çalışan öğrenciler, izdihama yol açtı. İzdiham sırasında dördüncü katın koridorundaki korkuluklar baskıya dayanamayınca kırıldı, öğrenciler dördüncü kattan zemine düştü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, öğrencilerin düştüğü anlar ve yükselen çığlıklar yer aldı. Video kaydında bir kız öğrencinin son anda bir arkadaşı tarafından düşmekten kurtarıldığı görüldü.

Yerel medya, El Alto kentinde yaşanan faciada zemine çakılan yedi öğrencinin hayatını kaybettiğini, ağır yaralı dört öğrencinin ise hastanede tedavi altına alındığını bildiriyor.

Olayın duyulmasının ardından öğrencilerin aileleri üniversiteye koştu, yerel medya yaşamını yitiren kurbanların isimlerini yayınladı.