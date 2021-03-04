Diyarbakır Anneleri'nden CHP'ye tepki 'Şimdiye kadar neredeydiniz'

Perde Arkası'nda Hadi Özışık'ın gündeminde CHP'li heyetin PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için mücadele eden Diyarbakır Anneleri'ne yaptığı ziyareti vardı.

CHP'li heyete Diyarbakır Anneleri'nin yanıtı ise hiç de şaşırtıcı değildi. Evlatlarını PKK'dan almak isteyen Diyarbakır Anneleri CHP'li heyete nasıl tepki gösterdi? Gelin birlikte seyredelim...