FETÖ'den New York'ta 'Stop Erdoğan' ilanı!

Dünyanın en kalabalık metropollerinden olan New York'un en işlek caddelerinden biri olan Times Meydanı'nda yer alan dijital reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından biri olduğu bilinen "Silenced Turkey" adlı oluşumu, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında sınır tanımıyor. Söz konusu oluşum, devasa reklam panolarına "Stop Erdogan" (Erdoğan'ı durdurun) yazılarını yazdırdı.