BIST 1.538
DOLAR 7,44
EURO 8,97
ALTIN 411,23
DÜNYA

FETÖ'cülerin 'Stop Erdoğan' ilanına ABD'li Türklerden tepki

FETÖ'cüler New York'un en işlek caddelerinden Times Meydanı'na yer alan reklam panolarına, 'Stop Erdoğan' ilanı verdi. ABD'deki Türkler ise bu propagandaya 'Fetullah Gülen suçlusunu durdurun' şeklinde yanıt verdi.

New York'taki Times Meydanı'nda yer alan dijital reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından biri olduğu bilinen "Silenced Turkey" oluşumu, devasa reklam panolarına "Stop Erdogan" (Erdoğan'ı durdurun) yazılarını yazdırdı.

"STOP FETO GULEN CRIMINAL"

ABD'de yaşayan Türkler, işlek caddelerden geçerek bazı büyük araçların üzerinde yazılı "STOP FETO GULEN CRIMINAL" (Fetullah Gülen suçlusunu durdurun) ve "STOP PKK=PYD=YPG TERROR" (PKK=PYD=YPG terörünü durdurun) dijital görselleri ile cevap verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 26 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Milli Gürüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk: Erdoğan beni 'abi' diye bilir
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Maltepe'de sapık 13 yaşındaki çocuğu taciz etti! Kaçarken kameraya böyle yakalandı
Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı
Benim Adım Melek 56. bölüm fragmanı
Menajerimi Ara 28. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 54. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 27. bölüm fragmanı
Ramo 35. bölüm fragmanı
Diyarbakır Anneleri'nden CHP'ye tepki 'Şimdiye kadar neredeydiniz'