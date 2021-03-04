FETÖ'cülerin 'Stop Erdoğan' ilanına ABD'li Türklerden tepki
FETÖ'cüler New York'un en işlek caddelerinden Times Meydanı'na yer alan reklam panolarına, 'Stop Erdoğan' ilanı verdi. ABD'deki Türkler ise bu propagandaya 'Fetullah Gülen suçlusunu durdurun' şeklinde yanıt verdi.
New York'taki Times Meydanı'nda yer alan dijital reklam panolarına ilan veren FETÖ'nün ABD'deki platformlarından biri olduğu bilinen "Silenced Turkey" oluşumu, devasa reklam panolarına "Stop Erdogan" (Erdoğan'ı durdurun) yazılarını yazdırdı.
"STOP FETO GULEN CRIMINAL"
ABD'de yaşayan Türkler, işlek caddelerden geçerek bazı büyük araçların üzerinde yazılı "STOP FETO GULEN CRIMINAL" (Fetullah Gülen suçlusunu durdurun) ve "STOP PKK=PYD=YPG TERROR" (PKK=PYD=YPG terörünü durdurun) dijital görselleri ile cevap verdi.