Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak Rıdvan Dilmen iddiası

Ankaragücü, haftaya lider giren Galatasaray'ı 2-1 yendi; ligde 6 maç sonra kazandı. Galatasaray ligde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1'te İbrahim Akdağ (penaltı) ve 55'te Saba Lobjanidze kaydetti. Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 57'de direkt kırmızı kart gördü. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ligde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından yenildi. Sarı-kırmızılı ekip 57 puanda kaldı. Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Ankaragücü ise ligde 6 maç sonra kazandı. Başkent ekibinin puanı 23 oldu.

''Kimse kimseyi yemesin''

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği maç sonrası mücadelenin VAR hakemi Cüneyt Çakır, MHK Başkanı Serdar Tatlı ve Rıdvan Dilmen'le ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaparken şu ifadeleri kullandı; "Üç gün önce Trabzon Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır. Çok tepki almıştı. Bugünkü maçın da VAR hakemi Cüneyt Çakır. O zaman bir şey söyleyeceğim, bu iş bir tuhaf. Bu işlerdeki tayinler bir tuhaf. Kimse kimseyi yemesin." dedi.

''Rıdvan Dilmen'in Serdar Tatlı olayına...''

Ayrıca Erman Toroğlu "Serdar Tatlı ile çay içmişliğim yok. Artık Rıdvan Dilmen'in Serdar Tatlı olayına biraz daha değişik bakmak lazım diyorum." ifadelerini kullandı.