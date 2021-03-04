BIST 1.531
DOLAR 7,46
EURO 8,99
ALTIN 410,84
POLİTİKA

Meral Akşener FETÖ'yle suçlayıp istifa eden Ümit Özdağ'a yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın istifasını yorumladı. Akşener, partisinden istifa etmesine ilişkin, "Kendisine siyasi hayatında başarılar diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle birlikte Sivrihisar ilçesinde ziyarette bulunduğu esnafla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Ziyaretlerin ardından gazetecilerin, gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akşener, Milletvekili Özdağ'ın, partisinden istifa ettiğinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Ben bugün milletin, esnafın, çiftçinin, işsizin, emeklinin, hayvan yetiştiricisinin meselelerini, gezdiğimiz her yerde bunlarla ilgili üniversite mezunu işsiz gençlerin sorunlarını dinleyip onları, kamuoyunun öznesi haline getirmeye gayret eden bir politikacıyım. 'Sayın Özdağ'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz' dediniz. Kendisine siyasi hayatında başarılar diliyorum. Bu an itibarıyla yollar ayrılmış olduğu için prensibimdir; ayrı bir yoldan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı, bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla şimdi milletin huzuruna çıkıp milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem, millettir, hep birlikte göreceğiz. Hayatta başarılar diliyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ümit Özdağ zehir zemberek açıklamayla İyi Parti'den istifa etti
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Levent Gültekin'den skandal Alparslan Türkeş sözleri! Özal, Demirel, Erbakan'a demediğini bırakmadı
FETÖ'den New York'ta 'Stop Erdoğan' ilanı!
İYİ Partide 'fezleke' krizi! Yavuz Ağıralioğlu: HDP fezlekelerine gözüm açık elimi kaldıracağım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar! Kötü sonuçlara kronik rahatsızlıklar yol açtı
FETÖ'cülerin 'Stop Erdoğan' ilanına ABD'li Türklerden tepki
Milli Gürüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk: Erdoğan beni 'abi' diye bilir
Maltepe'de sapık 13 yaşındaki çocuğu taciz etti! Kaçarken kameraya böyle yakalandı
Masumiyet 3. bölüm fragmanı