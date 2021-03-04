Ümit Özdağ zehir zemberek açıklamayla İyi Parti'den istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. FETÖ'cülerin partide sorumlu makamlara sızma girişimlerine karşı mücadele verdiğini belirten Özdağ, bu çabasının Akşener'i rahatsız ettiğini savundu. Akşener'e karşı başkanlık mücadelesi vermediğini belirten Özdağ, bu nedenle yanlış anlaşılmasın diye teşkilatları ziyaret etmediğini ifade etti.

"İstifamın en büyük nedeni, 4 kez uyarmama rağmen, bana yalan söylenerek İdris Naim Şahin'in Ordu'dan büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilmesidir" ifadelerini kullanan Özdağ, HDP, Kars'ı Akşener'in yanlış tutumundan dolayı kazandığını savunarak sözlerine şöyle devam etti:

"O süreçte benimle Akşener Akşener’le değişik yetkililer siyasi parti yetkilisi dahil arasındaki görüşmelerin hepsi devlet kayıtlarında vardır bir gün ortaya çıkacaktır. Akşener HDP’nin Kars’ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır. Bu süreci durduracak mükemmel ötesi bir çözüm önüne konmasına rağmen bunu reddetmiştir."