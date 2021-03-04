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Hardallı yoğurtlu patates salatası nasıl yapılır alışılmışın dışında bir lezzet!

Günlerin vazgeçilmezi patates salatasını hardallı ve yoğurtlu denemeye ne dersiniz. İşte sizler için tarifi...

Patates çoğumuza göre sebzelerin en lezzetli olanı değil mi? Aslında patates salatası tarifi için haşlanmış patates ve bir parça yeşillik temelde yeterli olacaktır. Ve o kadar güzel bir salata tarifidir ki evinizde bulunan ve elinizin altında bulunan tüm sebzeler onun içine eklenebilir. Biz sizler için bu gün hardallı yoğurtlu patates salatası tarifi hazırladık. İşte sizler için tarifi. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

5-6 adet patates, 1 kase süzme yoğurt, 1 tatlı kaşığı hardal, 2 yemek kaşığı mayonez, 1 adet limonun suyu, yarım tatlı kaşığı sarımsak tozu/ 2-3 diş sarımsak, yeteri kadar tuz, 5-6 adet korşon tuşu, bir tutam dere otu.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=DFU7LwQHOn4&feature=youtu.be

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