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İstanbul'da zıplayan aracı trafikte görenler şaşkına döndü

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da D-100 Karayolu'nda yüksek sesli müzik eşliğinde 'havalı süspansiyon' ile adeta zıplayarak ilerleyen araç, sürücüleri şaşkına çevirdi.

Kartal D-100 Karayolu'nda 'havalı süspansiyon' olarak bilinen sisteme sahip hafif ticari bir aracın sürücüsü diğer sürücüleri şaşırttı. Yüksek sesli müzik eşliğinde Kartal'dan Ataşehir Bostancı D-100 Karayolu'na kadar aracı havalı süspansiyon sistemiyle adeta zıplayarak ilerleyen araç ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntüde araçta bulunan yolcunun kendisini görüntüleyen kişiye el salladığı görüldü. Hafif ticari araç bir süre sonra gözden kayboldu. 

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