Meral Akşener'in fezleke kararı ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ilginç manşeti!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'lilerin meclise getirilecek olan fezlekeleriyle ilgili merak edilen kararını açıkladı. İyi Parti, teröristle masa kurmaz, teröristin kafasından konfeti temizlemez, seçim kazanmak için bir katilin mektubuna bel bağlamaz diyen Meral Akşener, fezleke kararı için "Okuyup bakacağız" gibi bir açıklama yapabiliyor.

Cumhuriyet Gazetesi ise yine bildiğiniz gibi. Yalan haberleri için 'cevap ve düzeltme' manşetleri atmaya devam ediyor. Geçmişte gıpta ettiğimiz Cumhuriyet, Can Dündar eliyle FETÖ ve PKK’ya hizmet eder oldu. Halen o Almanya'ya kaçan Can Dündar'ın izleri var. Çok yazık!